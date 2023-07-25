بسبب ارتفاع الحرارة.. حرائق تلتهم الغابات باليونان والجزائر والصين

موجة حارة تضرب الكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مما كان سببًا في اشتعال الكثير من الحرائق في عدد من دول العالم، وموجة ارتفاع درجات الحرارة تضرب عدد من دول العالم، من بينها اشتعال حرائق في الصين والجزائر واليونان وعدد من الدول الأخرى.

اشتعال حرائق في دول العالم بسبب موجة الحر

شهدت الصين موجة الحر القياسية، حيث تعرض تمثال بوذا الصيني للحرق، حيث التهمت النيران كل أجزاء التمثال، وكان انكشف تمثال بوذا بالكامل مع تراجع مستوى المياه، بسبب الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

حرائق الجزائر

يكافح رجال الإطفاء في الجزائر حتى الآن لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال وشرق البلاد وتسببت في إنهاء 34 شخصًا على الأقل بينهم عشرة جنود ودمرت عددًا كبيراً من المنازل والمتاجر.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إخماد 80 بالمئة من الحرائق في البلاد، مؤكدة استمرار عمليات السيطرة على 13 بؤرة حريق موزعة في 7 ولايات.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها "متابعة للوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، نُعلم بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس (الإثنين)، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات".



اشتعال حرائق اليونان

تواصل فرق الإطفاء اليونانية جهود إخماد حرائق الغابات، التي اندلعت في جزيرة رودوس شرقي اليونان، لليوم السادس على التوالي، وفق روسيا اليوم. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أكثر من 250 عنصر إطفاء لا زالوا يكافحون لإخماد حريق كبيرة شب في جزيرة رودوس السياحية، وأسفر عن "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق"، حيث شملت نحو 30 ألف شخص.

وانتظر مئات السياح في مطار رودوس الدولي بحثًا عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني اليوناني، فاسيليس فاتراكوغيانيس، من أن "الظروف الجوية تبقى قاسية، بينما سجلت درجات الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد"، مشيرًا إلى أن جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهب قصوى.