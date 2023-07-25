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أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

مصر وأمريكا
مصر وأمريكا

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية متمثله في وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر إلى الدولة المصرية، وذلك لدور الكبير التي قدمته مصر في ملف دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خلال السنوات الماضية.

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الخارجية الأمريكية توجه الشكر لدولة مصر

 

ووجهت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون الشكر إلى مصر لدعمها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

 

وعقدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين، ومن بينهم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة، وذلك حسبما ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

 

وأضافت أن النقاشات تركزت على الأولويات المشتركة، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

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