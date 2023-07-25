المسرح الحديث يشارك بأكثر من عرض في مسابقة القومي للمسرح
أعلن الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث أن الفرقة سوف تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر “دورة الفنان عادل إمام”، بعرضين وهما " خطة كيوبيد " و " سيب نفسك " وذلك بعد أن تم إختيارهما من لجنة إختيار العروض ، وهما يعرضان حاليا في المسرح الحديث .
مواعيد العروض داخل المهرجان
يتم عرض مونودراما ( سيب نفسك) يومي ١ ، ٢ أغسطس ، في السادسة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.
كما تعرض مسرحية ( خطة كيوبيد) ١٠ ، ١١ أغسطس في الثامنة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.
جدير بالذكر أن العرض المسرحي "خطة كيوبيد " يعتبر باكورة إنتاج قاعة يوسف إدريس بعد إعادة إفتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٢ ، وقد لاقي العرض نجاحا كبيرا علي المستوي النقدي والجماهيري أتاح إستمراره لعدة مواسم متتالية ، وترتب علي الإقبال الجماهيري الكبير نقل العرض من قاعة يوسف إدريس ليُعرص علي المسرح الكبير بمسرح السلام .
"خطة كيوبيد" بطولة عبد المنعم رياض ، نوال سمير ، كريم الحسيني ، أمنية حسن ، ديكور أحمد أمين ، إخراج أحمد فؤاد
وعرض المونودراما الغنائية الإستعراضية " سيب نفسك " والتي تعرض حاليا بنجاح كبير علي قاعة يوسف إدريس، للفنانة فاطمة محمد علي ، موسيقي وألحان حاتم عزت ، ديكور أحمد أمين ، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت .
كما يستضيف المسرح الحديث أربعة عروض مسرحية من عروض المهرجان وهي : ( بوسطة ) إخراج أ .خالد جلال، ويعرض يومي ٣٠ ، ٣١ يوليو في الثامنة مساءً، ( شيزوفرينيا ) إخراج أ . شادي نادر، ويعرض يومي ٢ ، ٣ أغسطس في الثامنة مساءً، ( القمر لو غاب ) إخراج أ . حسين العشماوي ، ويعرض يومي ٥ ،٦ أغسطس في السادسة مساءً، ( أوليفر ) إخراج أ .حازم أحمد
ويعرض يومي ٨ ، ٩ أغسطس في الثامنة مساءً .