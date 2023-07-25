شيخ الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر الشقيقة؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات، التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد .

الأزهر يتضامن مع الشعب الجزائرى

مؤكدًا تضامن الأزهر مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر وأهلها وأن يجنبهم أهلها شرور الكوارث ومخاطرها.



كما تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، ويرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع من شرور الكوارث والأزمات، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف أهمية تطوير آليات العمل بالأروقة الأزهرية، والاستماع إلى الدارسين وأولياء أمورهم لتحقيق أكبر استفادة من عمل الأروقة وتقسيم العمل بها بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة تيسيرًا على أولياء الأمور وضمان استمرار الإقبال على حفظ كتاب الله والتعلم بالأزهر، مع الاستفادة من أدوات العصر وتعزيز التحول الرقمي الذي يعزز قيم الشفافية ويوفر الوقت والجهد والتكاليف ويعمل على حوكمة البيانات وإدارتها بجودة عالية من أجل الوقوق على إحصائيات حقيقية ودقيقة تسهل عملية اتخاذ القرار.

اشار وكيل الأزهر الى ان القرآن كتاب الله المحفوظ تتوارث الأجيال حفظه وينقله الحافظ إلى من بعده ليبقى هذا الكتاب العظيم واقعًا في أخلاق وحياة الناس، وأن الإقبال على أروقة الجامع الأزهر ترجمة حقيقة لثقة الناس في الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابع جهود الجامع أولًا بأول ويحرص على تطوير العمل فيه، وكذلك متابعة وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالعمل في الجامع ويقوم بجولات متواصلة للجامع وفروع الرواق، مؤكدًا حرص جميع العاملين بالرواق الأزهري على مواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف الرواق والوصول إلى الأطفال والكبار وتحفيظهم كتاب الله ومدارسته وتطبيق منهجه الرباني.

