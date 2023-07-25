هل تحقق الاحتجاجات ضد نتنياهو نبوءة زوال إسرائيل

أعادت الاشتعالات الواقعة على أرض أسرائيل بين الحكومة الإسرائيلية وشعبها الغاضب إلى الأذهان نبوءة زوال إسرائيل التي أطلقتها عجوز يهودية متنبأة بأن دولة اسرائيل ستدوم 76 سنة.

وتلك النبوءة رواها الباحث الإسلامي الفلسطيني بسّام جرّار في كتابه (زوال إسرائيل 2022.. نبوءة قرآنية أم صدف رقمية؟) ، محللًا بأن

هذه الحكاية من بغداد سَجّلها المنشور مطلع تسعينيات القرن العشرين، نقلاً عن محاضرة مكتوبة للكاتب العراقي محمد أحمد الراشد بعنوان "النظام العالمي الجديد"، التقويم القمري المُستخدم عند اليهود، هي التي توافق 1443 بالتقويم الهجري و2022 بالتقويم الميلادي.

التظاهرات أعادت إلى الأذهان النبوءة

وأعاد اشتعال الموقف داخل اسرائيل، نبوءة زوال أسرائيل حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية"، قبل التصويت عليه في الكنيست.

شارك آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في احتجاجات جديدة على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة، قبل التصويت عليه في الكنيست، ومنذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى "دكتاتورية".

احتجاجات غير مسبوقة

كما أشعل مسعى ائتلاف نتنياهو القومي الديني لتعديل النظام القضائي والحد من صلاحيات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة، وأضر بالاقتصاد وأثار القلق بشأن سلامة ديمقراطية إسرائيل بين حلفائها الغربيين، من ناحية شكّل مسلحون من مجموعة قدامى المحاربين في الجيش "أخيم لانشيك" (إخوة في السلاح) سلسلة بشرية عند المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب وأغلقوه.

كما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج، وسبب ذلك صدمة في دولة لطالما كان فيها الجيش، الذي يعتمد على قوات الاحتياط في زمن الحرب ويستلزم ذلك خضوعها لتدريبات منتظمة، مسألة لا تخضع للسياسة يلتف حولها الجميع.

المقاومة الفلسطينية

وكتهديد آخر يواجه الكيان الاسرائيلي وجود حركات مُقاومة فِلسطينيّة في قِطاع غزّة، وأُخرى تتبلور في الضفّة الغربيّة مستقلّة كليًّا عن الحُكومات والدول العربيُة، والتى تبحث عن فرصتها لاقتناص حقها الضائع في أرض فلسطين والمستولى عليه من الكيان الإسرائيلي المتزعزع الآن.