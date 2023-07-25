سها جندي تثمن التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب المصريات بالخارج

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن التعاون المثمر والمستمر فيما بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة بصدد برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، الذي يعد أحد البرامج الرائدة التي تعتز الوزارة بتنفيذها مع الأكاديمية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه البرنامج يهدف إلى التواصل مع المصريات المقيمات خارج مصر في البلاد المختلفة واللاتي يرغبن في تطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية، فقد تم تقديمه لنحو ٩١ سيدة مصرية من ٢٧ دولة مختلفة حول العالم، للفئة العمرية من سن ٢٢ إلى ٥٠ عاماً.

كما رحبت الوزيرة بالتعاون مع الأكاديمية ومشيدة بإطلاق الأكاديمية لـ "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، لتضم العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية داخل وخارج مصر بالمحافظات أو بالمناصب التنفيذية، بما يهدف إلى الاستثمار في المرأة المصرية وتدريبها ومنحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رسالة إلى المتقدمات إلى لجان الاختبارات ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، وقالت: "المرأة المصرية قادرة على القيادة وصاحبة بصمات في العمل التنفيذي، أنتن رائدات المستقبل لذلك لابد أن تتحلين بالأمل والإصرار على تحقيق أحلامكن دون يأس أو استسلام".



وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في لجان الاختبارات لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام لـ ٣٦٠ متقدمة، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ يشارك في هذه اللجان أيضًا عدد من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة.

وقد أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة كرئيس إحدى لجان الاختبارات التي تقدم إليها المتنافسات للحصول على منحة دراسية للتدريب من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، مثمنة الجهود العظيمة والدور المستدام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات المرأة المصرية أينما كانت لتمكينها من القدرة على صياغة السياسات واتخاذ القرار.

يذكر أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهو برنامج يسعى إلى إعداد السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.