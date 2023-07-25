رحيل لاعب مانشستر يونايتد إلى نوتنجهام

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم، رحيل لاعبه انتوني إيلانجا عن صفوف الشياطين الحُنر بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكد نادي مانشستر يونايتد في بيانه أنه تم التوصل لإتفاق بشأن صفقة انتقال أنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام.

وكان إيلانجا تدرج في صفوف فرق الشباب حتى وصل إلى الفريق الأول، بالإضافة لحصوله على جائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب شاب لعام 2020.



وعاد نوتنجهام إلى دوري الاضواء، البريميرليج، في نهاية موسم 2020/21، في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر سيتي في أولد ترافورد.



أحرز إيلانجا الهدف الأول مع مانشستر يونايتد وأسهم في انتصار الشياطين الحمر بهدفين لهدف، أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز إيلانجا خارج أرضه أمام أتليتيكو مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ولعب إيلانجا 16 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2022/23، بما في ذلك مباراتي ذهاب وإياب الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

