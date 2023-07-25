قومى المرأة بالشرقية يستخرج بطاقات قومية مجانية لسيدات قرى "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، أن المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، وأنه تم استخراج عدد 107 بطاقة رقم قومى مجانًا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبادرة "حياة كريمة" وهي قري "الاخيوة والمناجاة الكبري والعقايلة والناصرية والرست" التابعين لمركز الحسينية.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمتضمن استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان، ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" بمختلف مراكز وقرى محافظة الشرقية، وذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على مساعدة السيدات والفتيات فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

محافظ الشرقية يحيل 29 من العاملين بالمنشآت الخدمية للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز أبوكبير وفاقوس والصالحية الجديدة؛ لمتابعة الإنضباط الإداري وسير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، مشددًا على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أبو كبيرو فاقوس والصالحية الجديدة على الآتي :

عدم تواجد ( 9) من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبوكبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

-عدم تواجد عدد (15) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

-عدم حضور (7) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد (5) وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.