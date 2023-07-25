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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

كفر الشيخ تحصد المراكز الأولي في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا

جامعة كفر الشيخ تحصد المراكز الأولي 

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الثلاثاء، فوز الجامعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة تنس أرضي طالبات، ومنافسات لعبة الشطرنج للطالبات .

كما أعلن رئيس الجامعة  فوز فريق لعبة تنس طاولة بنين بالمركز الثاني والميدالية الفضية ، وكرة السلة بنات طالبات ، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات تنس طاولة للطالبات، ولعبة الكاراتيه كاتا للطلاب، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 23-25 يوليو الحالي.

جاء ذلك بإشراف تنفيذي للدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ورافق الفريق الدكتور أشجان الحمضي، ومحمد شرف، بإشراف مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، ياسر لطفي البرنس.

جامعة كفر الشيخ نهتم بممارسة الطلاب للرياضة 

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الطلاب الفائزين ، مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بممارسة طلابها الرياضة.

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