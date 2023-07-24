الإثنين 24/يوليو/2023 - 10:29 م 7/24/2023 10:29:56 PM

الإسكندرية تغيرت كثيرًا وتجملت استعدادًا للاحتفال بالعيد القومى للمدينة فى أواخر الأسبوع الحالى، ورؤساء الأحياء يشنون حملات مستمرة لمنع الإشغالات والرصف يعمل فى كل مكان، والدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية يشن حملات يومية على الشواطئ لمنع استغلال المصيفين وابتزازهم من بعض بلطجية الشواطئ الذين يفرضون إتاوات إجبارية على الزوار. ومن ضمن أعمال التجميل هى تلك الحملة التى تخرج من الأحياء لتقليم الأشجار وتجميلها، كل ذلك حسب توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى يعمل كخلية نحل خاصة منذ بداية فصل الصيف استعدادًا لعيد الإسكندرية القومى. وكل ذلك من أجل شعور المواطن السكندرى بالرضا رغم ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار، ولكن المحافظ يقف ضد هؤلاء بالمرصاد وأصدر تعليماته للمهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين، ورغم كل هذه المجهودات إلا أننى لا أحبذ فكرة أن المحافظ يستقل الدور العلوى بالأتوبيس المكشوف ويقوم بإلقاء الهدايا والورود على المواطنين كما حدث العام الماضى، وأفضل أن يلتقى المحافظ بالمواطنين فى الشارع أو الشواطئ أو الحدائق وجهًا لوجه ومصافحتهم والحديث معهم عن مستقبل الإسكندرية. ولو أن هناك بعض الإمكانيات من تبرعات رجال الأعمال أو الغرفة التجارية سواء باقات الورد أو الهدايا التذكارية فلا غبار على ذلك، أما فكرة أتوبيس العام الماضى فقد لقيت انتقادات حادة، وأتمنى من المحافظ محمد الشريف ألا يكررها، والأفضل أن يوجه للفرق الموسيقية أن تجوب الشوارع الرئيسية، وأتمنى أن يصدر قرارًا لرئيس هيئة النقل والركاب بإعفاء كبار السن فى العيد القومى من قيمة تذاكر الترام والأتوبيس، وكذلك إصدار تعليماته بحديقة الحيوان بدخول الأسر مجانًا أو بتخفيض ٥٠%، وأتمنى أن يتم الاتفاق مع الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لتنظيم عدة حفلات مجانية لطلاب الإسكندرية، والاتفاق مع الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بخروج التلاميذ فى مسيرات رافعين الأعلام بغرض زيادة الوعى والانتماء كما كانت تفعل الدكتورة إيمان شرف مدير العلاقات العامة عندما كانت تتولى إدارة وسط التعليمية السابقة، وأتمنى قيام قصور الثقافة بعمل حفلات مجانية للجمهور لمدة ثلاثة أيام، وكذلك تفتح الشواطئ الخاصة أبوابها يومًا واحدًا بالمجان فى حب الإسكندرية. والغرض الأكبر من ذلك هو مشاركة شعب الإسكندرية كله فى الاحتفال صغارًا وكبارًا فى اليوم الوطنى لغرس روح الانتماء وحب الوطن تمهيدًا لمناسبة مهمة ننتظرها قريبا. وأتمنى من رجال الأعمال الوطنيين النزول فى هذا اليوم لتوزيع المواد الغذائية للأماكن الفقيرة كنوع من المشاركة المجتمعية. وأخيرًا كلنا أمل فى تنظيم حفل مشرف يختلف اختلافًا كليًا عن السنوات الماضية تحت إشراف الدكتورة إيمان شرف.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية