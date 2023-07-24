بعيدا عن فيتوريا.. جيسلى وفافر الأقرب لتدريب أهلى جدة

بعد أعتذار البرتغالي ماركو سيلفا عن قبول عرض نادي أهلي جدة السعودي لتدريب الفريق في الموسم المقبل اكدت تقارير صحفية إيطالية ان اعين النادي السعودي تتجه الان نحو الثنائي ماتياس جيسلي المدير الفني لفريق سالزبورج النمساوي و الفرنسي لوسيان فافر .

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو قريبة الصلة بمسئولي نادي أهلي جدة ان النادي السعودي قدم عرضا للمدرب ماتياس جيسلي بالفعل وان المدير الفني مازال يدرس العرض بعدما رفض في وقت سابق عرضا من نادي الشباب السعودي كما تمت مفاوضات جادة مع السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق نيس الفرنسي ومازالت في مراحلها الأولى.

وكانت عدة صحف سعودية قد ذكرت أسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الا انه تم نفي مثل المفاوضات من جانب فيتوريا واتحاد الكرة المصري الذي اكد التزام روي فيتوريا بأستكمال تعاقده مع المنتخب المصري.