منى الشاذلي تستضيف أبطال مسرحية "تشارلي شابلن".. الخميس

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال وصناع مسرحية "تشارلي شابلن" في برنامجها "معكم"، وذلك يوم الخميس المقبل على شاشة cbc.

ومن المقرر أن يكشف مؤلف المسرحية مدحت العدل، كواليس كتابته للعرض الذي خاضه على سبيل التحدي، وكيف كان لشابلن فضل عليه خلال كتاباته لسيناريوهات بعض أفلامه.

ويحكي أحمد البوهي مخرج مسرحية "تشارلي شابلن" حلمه بتنفيذ مسرحية ميوزيكال بشكل جديد على المسرح المصري، وكيف أن "تشارلي" احتاجت منه رحلة بحث مضنية للوقوف على تفاصيل غير نمطية في حياة أحد أشهر فناني العالم على مر التاريخ.

ويكشف محمد فهيم الذي أدى دور البطولة عن حلمه القديم بتقديم شخصية الكوميديان الأشهر بالسينما، وكيف أنه خاض تجارب وتحضيرات لتقديم شابلن قبل 10 سنوات كاملة.

ويعبر الملحن إيهاب عبد الواحد عن سعادته بخروج المسرحية للنور، معتبرا شابلن مغامرة فنية تستحق الاحتفاء.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

مدحت العدل

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.