رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع اختبارات القدرات

تابع رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الاثنين ، سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور سهير مجدي عميد كلية التربية النوعية.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الكشف الطبي وملاعب الاختبارات المختلفة بكلية التربية الرياضية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب.

واستطلع د. دسوقي آراء الطلاب في مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم المختلفة، والتي بدأت أعمالها يوم السبت الموافق 15 من يوليو الحالي، و تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، مع إمكانية استقبال طلاب الثانوية العامة من العام الدراسي السابق.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، قاعات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية، بشعبتيها الفنية والموسيقية، وذلك وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستستمر حتى 3 أغسطس المقيل.