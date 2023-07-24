كل ما تريد معرفته عن وظائف الدفاع المدني السعودي 1445

المديرية العامة للدفاع المدني، تصدرت مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما طرحت (10) وظائف إدارية، للرجال والنساء، للعمل في منطقة الرياض.

وبحث السعوديون عن كافة التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني السعودي .

وأوضح حساب "الدفاع المدني" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن «التقديم على الوظائف الشاغرة يبدا من يوم الإثنين القادم 13 المحرم 1445 هـ وحتى يوم الخميس 16 المحرم 1445 هـ .

وأضاف، أن الوظائف المطلوبة تتضمن:

أخصائي أمن معلومات مساعد.

مهندس ميكانيكي مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

أخصائي تغذية مساعد.

باحث قصايا مساعد.

باحث ميزانية مساعد.

مترجم لغة إنجليزية.

مساعد مراجع.

وأشار "الدفاع المدني"، إلى أن التقديم إلى الوظائف يتم من خلال من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة https://jadarat.sa