افتتاح الدورة التدريبية الـ81 حول استراتيجيات الأمن القومي للمعلمين

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، الدورة التثقيفية الـ81، للمعلمين المتخصصة في استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب والتي تقام بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقًا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية الأكاديمية العسكرية للتدريب.

ويشارك في الدورة الحالية231 متدربًا، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

الوعي بمفهوم الأمن القومي وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية

وتهدف الدورة إلى تعميق الوعي بمفهوم الأمن القومي وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية، واستخدام الأساليب والوسائل العلمية والعملية والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي، وتنفيذ تلك الاستراتيجية القومية يتطلب استخدام الإمكانات القومية المتاحة تحت جميع الظروف من أجل تحقيق مصالح الأمن القومي للدولة.

وشدد الزناتي على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.