تطبطب لـ محمد رمضان تواصل تصدر تريند "يوتيوب" لليوم الرابع

يواصل النجم محمد رمضان، تصدره تريند "يوتيوب" لليوم الرابع على التوالي، بأغنيته الجديدة "تطبطب" التي شاركه في غنائها المغني اليوناني ستيفانوس.

محمد رمضان

وطرح رمضان، أغنية "تطبطب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مساء الخميس 20 يوليو، ليتصدر التريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

ويواصل رمضان، النجاحات في عالم الموسيقى بأغنيته الجديدة "تطبطب" التي صورها بطريقة الفيديو كليب، وتخطت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.

وقال رمضان عن أغنية "تطبطب": "أول تعاون لي مع الموسيقي اليوناني لما بعتلي الأغنية المغني اليوناني ستيفانوس عجبتني جداً ووافقت أشتغلها معاه ومبسوط

دلوقتي أن كل اللي سمعوها حتى الآن عجبتهم وتمنياتي دايماً أن أنال رضا الجمهور الغالي في كل أعمالي القادمة".

جدير بالذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية "ملك السهر". كما حقق نجاحا كبيرا بأغنية "TMO" التي شاركه في غنائها نجم البوب الأردني عصام النجار، ومغني الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS.