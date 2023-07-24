منتخب السلة يخوض معسكر في أوروبا استعدادًا لكأس العالم

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة رجال، إلى سلوفينيا صباح اليوم الإثنين لخوض معسكر إعداد، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كرانجسكا جورا في سلوفينيا، للتدريب هناك يومي 25، و26 من شهر يوليو الجاري، قبل خوض مواجهة ودية أمام منتخب الصين المصنف 27 عالميًا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري.

ثم تشد بعثة منتخب مصر الرحال إلى مدينة تريفيزو الإيطالية يوم 28 يوليو الجاري، قبل خوض مواجهة ودية أخرى أمام منتخب جورجيا المصنف 32 عالميًا، والمحدد إقامتها يوم 29 من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر مران أخير في إيطاليا يوم 30 يوليو الجاري، قبل العودة إلى مصر يوم 31 من الشهر ذاته، لاستكمال الاستعدادات قبل كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في كأس العالم، كل من: عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ – أحمد ياسر عبد الوهاب – علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، الكندي روي رانا مديرًا فنيًا، أكاتشي أوكوبو مدربًا مساعدًا ومطورًا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربًا عامًا، محمد سليم مدربًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أنس فهمي محلل أداء، محمد جمال مخطط أحمال بدنية، أحمد يحيى طبيب، سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، علي موسى مدلك، خالد حمدي معايشة، وأحمد الصباغ مدير المنتخبات الوطنية.