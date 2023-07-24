في حفل تقديم الصفقات الجديدة .. الهلال يكتسح الكويت الكويتي وديا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الكويت الكويتي برباعية مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد خلال حفل تقديم الصفقات الجديدة لجماهير الزعيم.

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وجاءت رباعية الهلال في شباك الكويت الكويتي عن طريق

سافيتش، سالم الدوسري، ديلجادو وروبن نيفيز.

بينما سجل ثنائية الكويت الكويتي كل من طه ياسين الخنيسي وياسين العمري.

وقبل انطلاق أحداث المباراة قدم الزعيم لجماهيره مدربه الجديد جورجي جيسوس بجانب صفقات المريكاتو الصيفي خاليدو كوليبالي، روبن نيفيز وسافيتش.



تشكيل الهلال في ودية اليوم :

في مركز حراسة المرمى : عبدالله المعيوف .

في خط الدفاع: وسعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري .

في خط الوسط : روبن نيفيز ، أندري كاريلو ، سيرجي سافيتش.

في خط الهجوم : سالم الدوسري ، ميشائيل ديلجادو ، عبدالله الحمدان.