الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في حفل تقديم الصفقات الجديدة .. الهلال يكتسح الكويت الكويتي وديا

صفقات الهلال
صفقات الهلال

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الكويت الكويتي برباعية مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد خلال حفل تقديم الصفقات الجديدة لجماهير الزعيم.

إقرأ أيضًا..

وجاءت رباعية الهلال في شباك الكويت الكويتي عن طريق 
سافيتش، سالم الدوسري، ديلجادو وروبن نيفيز.

بينما سجل ثنائية الكويت الكويتي كل من طه ياسين الخنيسي وياسين العمري.

وقبل انطلاق أحداث المباراة قدم الزعيم لجماهيره مدربه الجديد جورجي جيسوس بجانب صفقات المريكاتو الصيفي خاليدو كوليبالي، روبن نيفيز وسافيتش.
 

تشكيل الهلال في ودية اليوم :

 

في مركز حراسة  المرمى : عبدالله المعيوف .
في خط الدفاع: وسعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري .
في خط الوسط  : روبن نيفيز ، أندري كاريلو ، سيرجي سافيتش.
في خط الهجوم : سالم الدوسري ، ميشائيل ديلجادو ، عبدالله الحمدان.

مواد متعلقة

تشيلسي ينافس الهلال على ضم مبابي

عرض ضخم من الهلال لضم مبابي

الهلال يُجبر ريال مدريد على التحرك لضم مبابي

الهلال السعودي يدرس التعاقد مع مبابي

الهلال السعودي يُقدم صفقاته الجديدة قبل مواجهة الكويت الكويتي

الهلال السعودي يخسر في ودية دينامو كييف بمشاركة صفقاته الجديدة

صفقة الهلال المرتقبة.. مالكوم يستعد للسفر إلى السعودية

مواعيد مباريات الهلال السعودي في البطولة العربية
الجريدة الورقية