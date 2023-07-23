saib يتعاون مع السويدى إلكتريك لتعليم الفتيات

وقع بنك saib اتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدى إلكتريك يقوم البنك من خلالها برعاية طالبات من الإلكترونيات الصناعية واللوجيستيات من أكاديمية السويدى الفنية لمدة ثلاث سنوات.

تم توقيع الاتفاقية بمقر مؤسسة السويدى إلكتريك، وقام بالتوقيع كل من عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وحنان الريحانى المدير التنفيذى لأكاديمية السويدى بحضور المهندس أحمد السويدى رئيس أمناء مؤسسة السويدى

ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية ومروة لبيب رئيس الاتصال المؤسسى والعلاقات الصحفية وفريق عمل التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك.

قال عمرو نصير إن بنك saib يولى أهمية خاصة لدعم المبادرات التعليمية التى تعمل على ربط التعليم بسوق العمل لمساندة مساعى الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم والتى تتوافق مع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، ما سيكون له انعكاس إيجابى على خلق فرص عمل لدعم الصناعات المختلفة.

كما ان اختيار توفير المنح الدراسية للفتيات من خلال الدراسة النظرية والتدريب العملى بالاتساق مع احتياجات سوق العمل يأتى فى إطار حرص بنك saib على دعم المرأة مما يحقق استقرار المجتمع ونموه.