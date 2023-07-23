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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. التعاون يعلن بيع مصطفى فتحي لبيراميدز

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

أعلن نادي التعاون السعودي مساء اليوم الأحد انتقال النجم المصري مصطفى إلى صفوف نادي بيراميدز بشكل نهائي. 

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ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " وافق مجلس إدارة نادي التعاون على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب المصري " مصطفى فتحي " إلى نادي بيراميدز المصري بصفقة إنتقال نهائي، ومن جانبه قدمت إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب على الفترة التي مثل خلالها الذئاب متمنين له التوفيق في محطته القادمة".
وكان التعاون قد أعار مصطفى فتحي إلى بيراميدز في الموسم الماضي مع وجود بند الشراء النهائي بعد نهاية الإعارة.

نتيحة الشوط الأول بين بيراميدز والأهلي 

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023.

سجل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.

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