إزالة 8 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بالمحلة

تابع اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات ، بمركز المحلة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية، وتحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأوضح أنه تم اليوم تنفيذ إزالة 8 مخالفات تعدى على الأرض الزراعية و هندسة صرف شرق المحلة والمتغيرات المكانية، لافتًا إلى أنه تنفيذ إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بالوحدة المحلية بدمرو على مساحة 793 متر عبارة عن سور سمل خرسانى و استندات حديدية وأسوار و مبانى بالبلوك

وتمكنت إزالة عدد 2 حالات بالتعدى على الأرض الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية بنمرة البصل و سامول ، على مساحة 1 قيراط و 2 سهم ، عبارة عن سملات خرسانية ومبانى بالبلوك إلى جانب إزالة 2 حالة تابعة لهندسة صرف شرق المحلة عبارة وضع مواسير وتشوين خشب أبيض على مساحة 106 متر.

وأكد رئيس المدينة، تنفيذ البرنامج الزمنى لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مشددًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .