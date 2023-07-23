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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم هنداوي يوجه رسائل نارية لمسؤلي الزمالك والأحمر وزين

كريم هنداوي
كريم هنداوي

 وجه كريم هنداوي، حارس مرمى نادي الصفا السعودي ومنتخب مصر لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسائل نارية عدة لجماهير الزمالك وعدد من لاعبي المنتخب منهم أسطورة الزمالك أحمد الأحمر وعلى زين نجم الفراعنة والأهلي.

 

 وقال كريم هنداوي الزمالك صاحب فضل علينا مشيرًا إلى أنه انتقل إلى نادي الصفا السعودي بالاتفاق والتراضي مع مسئولي نادي الزمالك وهو ما يزيد من مسئوليتي تجاه الزمالك.

 هنداوي يكشف موقفه من المشاركة مع الزمالك في البطولة العربية:

 وكشف كريم هنداوي أنه سيشارك مع فريق الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد بدون مقابل مؤكدًا أنه واجب تجاه النادي الذي قدم له الكثير.

 وأوضح كريم هنداوي أن فريق يد الأهلي يضم عددًا من اللاعبين المميزين وأن طبيعية الرياضة مكسب وخسارة، والزمالك نجح في إنهاء الموسم الماضي بالتتويج بكأس الكؤوس الأفريقية على حساب الأهلي.

 وأكد كريم هنداوي في تصريحات إذاعية لبرنامج "كاونتر أتاك" مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الزمالك يحتاج تدعيم في الخط الخلفي بعد رحيل الفولي في حين تضم باقي المراكز لاعبين مميزين، مشيرًا إلى أن نظام البلاي أوف 3 في نهائي دوري اليد سيكون أفضل ويجعل المنافسة قوية طوال الموسم.

 كريم هنداوي: المنافسة في الدوري السعودي ستكون صعبة

 

 وأوضح كريم هنداوي أن التدعيمات قوية على مستوى جميع الأندية في الدوري السعودي لكرة اليد وأنه يتوقع موسمًا قويًا مع الصفا.

 وعن مدرب المنتخب، قال هنداوي إن خوان كارلوس باستور متحمس جدًا لتجربته مع منتخب اليد ويتابع كل التفاصيل بنفسه وفينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى طور مستواي بشكل كبير في آخر 4 سنوات وساعدني على الاحتراف في مقدونيا.

 ووجه كريم هنداوي رسالة إلى أسطورة الزمالك أحمد الأحمر قائلًا: "هتوحشني يا كابيتانو" وأشكرك على دعمك ومساندتك لي وللجميع. 

 وفي حين وجه كريك هنداوي رسالة أخرى إلى نجم الأهلي والمنتخب علي زين، قائلًا: علي زين أعتبر نفسي مسئولًا عنه وأقول له استمر في مشوارك وستستحق أفضل الإنجازات.

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