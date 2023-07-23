خلافات الجيرة .. ضبط عامل أصاب آخر بطلق ناري بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه آخر بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نصر الدين . ف . ت" 54 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "عبد الله . ع . م" 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي بإرشاده أفاد اقر بإرتكاب الواقعة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .