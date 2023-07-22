هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب شرق تركيا

سُجل زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في محافظة ملاطية شرقي تركيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عبر "تويتر" بأن الزلزال وقع في منطقة دوغان شهير عند الساعة 17:43 بتوقيت موسكو، على عُمق 7.05 كلم.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان هنالك إصابات بين المدنيين، نتيجة الهزة.

زلزال إسطنبول المُحتمل:

من ناحية أخرى، كشف وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، عن أول إجراء بشأن زلزال إسطنبول المحتمل، معلنا البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

وقال أوزهاسكي إنه سيتم بناء 350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل، مشيرا إلى أن الحكومة التركية ستقدم دعما ماليا للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من الزلزال، حيث ستوفر برنامج "تحويل على الفور" لإعادة بناء المنازل بشكل مقاوم للزلازل.

وحول المشروع، قال الوزير إن الحكومة تقدم الدعم المالي لإعادة بناء المنازل وتحويلها إلى مبان أكثر مقاومة للزلازل، وذلك بتوفير دعم مالي بقيمة 500 ألف ليرة تركية وقرض بدون فوائد بقيمة 500 ألف ليرة تركية للمواطنين الذين يريدون إعادة بناء منازلهم. كما سيتم تقديم دعم مالي بقيمة 250 ألف ليرة تركية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في إعادة بناء مقرات شركاتهم.

وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء 350 ألف وحدة سكنية في إسطنبول وفي مناطق احتياطية جديدة، والتي سيتم تحديدها بعناية لتلبية احتياجات السكان المختلفة، كما سيتم توفير الدعم اللازم لأصحاب العقارات الذين يرغبون في إعادة تأهيل المباني القائمة، مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع في غضون عامين.