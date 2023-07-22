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السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه

عدادات المياه
عدادات المياه

قررت نيابة السلام اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه داخل العقارات بأسلوب الفك بمنطقتيّ السلام والمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقتيّ السلام والمرج.

وتعود الواقعة عندما تم القبض على 4 أشخاص، لأحدهم  معلومات جنائية وبحوزتهم عدادات مياه، وبسؤالهم أقرّوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرّوا أمام جهات التحقيق بارتكابهم ٧ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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