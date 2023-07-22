محافظ الغربية ومدير التجنيد يشهدان تسليم الإعفاءات لذوي الهمم

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، ومدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، الاحتفالية الختامية لتسليم شهادات الإعفاء النهائية للطلبة ذوي الهمم وذلك بقاعة المركز الثقافي بطنطا.

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري، ونائب مدير منطقة تجنيد طنطا، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد رحمي، عروضاً فنية قدمها طلاب ذوي الهمم من مديرية التربية والتعليم أبهرت الجميع، كما تفقدا المعرض الفني الذي تم تنظيمه بالبهو الخارجي بالمركز الثقافي، حيث أشاد الجميع بالمعروضات ومدة جودتها ودقتها.

وفي كلمته وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤسس الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تسع الجميع ولا تنسى أحداً خلف الركب، مشيراً إلى اهتمام فخامته بالإنسان وتنميته وبنائه من خلال كافة المبادرات المشروعات التي تنفذ، وعلى رأس تلك الاهتمامات يأتي الاهتمام برعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

ووجه المحافظ الشكر لقواتنا المسلحة والتي حرصت من خلال التعاون مع محافظة الغربية على تيسير كافة الإجراءات من أجل تسليمهم شهادات الإعفاء من التجنيد لأبنائا من ذوي الهمم، كما هنأ المحافظ الجمع الكريم بمناسبة الذكرى النبوية المشرفة وبداية العام الهجري الجديد، موجهاً التحية لأولياء أمور طلاب مديرية التربية والتعليم والذين قدموا عروضاً فنية في قمة البراعة، كما وجه أيضا الشكر للقائمين على المعرض الفني الذي نفذه أبناؤنا من ذوي الهمم.

واستهل مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، كلمته بنقل تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، موجهاً الشكر لأبناء محافظة الغربية من القادة العسكريين، العلماء، المفكرين والأبطال، كما وجه الشك للحاضرين قائلا "نجلس اليوم مع أبطال من نوع خاص، أبطالاً تحدوا الإعاقة وحققوا إنجازات وبطولات، أبطالاً نتعلم منهم الصبر والعزيمة والإصرار التحدي والقدرة على العطاء موقنين بطاقتهم في صياغة مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر".

ومن جانبه أوضح مدير منطقة التجنيد، أن حدث اليوم يأتي تتويجاً للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومحافظة الغربية، وذلك من أجل خدمة أبنائنا من متحدي الإعاقة حيث تم الإعلان وتقدم ٣٦٥ شاب، تلاها إجراء الكشف الطبي لهم، واستحقاق ١٨٧ شاب للإعفاء ممثلين للمديريات بواقع ٩٢ من مديرية التربية والتعليم، ٥٦ من مديرية الشباب والرياضة، ٣٩ من مديرية التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تيسير كافة الإجراءات اللازمة ومنح الشهادة الطبية للإعفاء بالمجان، مختتما كلمته بالتهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد وتوجيه الشكر لمحافظ الغربية على حسن التعاون والتنظيم.

وفي كلمته نقل الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، مشيرا إلى اهتمام الإسلام بذوي الهمم حيث نزلت صورة كاملة لذوي الهمم وهي صورة عبس، والتي ضمت آيات نزلت في عبد الله بن مكتوم، وقصته المعروفة، كما حذر رسولنا الكريم بالتعرض لذوي الهمم حيث قال " معلون من أضل مكفوفا عن الطريق"، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للقوات المسلحة لاهتمامها اليوم بأبنائنا من ذوي الهمم.