وعد بكر تبرز قوامها بفستان لافت

خضعت النجمة السعودية وعد بكر لجلسة تصوير جديدة مستعرضة رشاقتها ووزنها المثالي المزين بإطلالتها اللافته.

وتألقت وعد بإطلالة ساحرة مواكبة لفساتين السهرة لهذا العام، حيث ارتدت فستان طويل مجسم ينتمي لقصة الكب، صمم من قطع تكسير الأسطوانات الملونة مع التل المطرز من أسفل.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ذيب حصان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البنفسج في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس من مواليد 16 أغسطس 1971، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”

حياتها الأسرية

هي من عائلة فنية كبيرة والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس. تزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».