مجلة الدراسات الإنسانية لـ آداب كفر الشيخ تتصدر تقييم المجلس الأعلى للجامعات

للعام الثالث على التوالى..

عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، السبت، حصول مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية والتي تصدرها كلية الآداب بالجامعة على الدرجة النهائية 7/7، للعام الثالث على التوالي ، خلال تقييم المجلس الأعلى للجامعات يوليو 2023م .

جاء ذلك بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

وأوضح عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري أن مجلة الدراسات الإنسانية و الأدبية هي مجلة علمية مُحکَّمة تصدر عن کلية الآداب، جامعة کفرالشيخ، بجمهورية مصر العربية، وذلک کل ستة أشهر في يناير ويونيو، وهي مجلة متخصصة في نشر الدراسات في جميع العلوم الإنسانية والأدبية.

وأضاف البحيري بأن المجلة تعني بنشر أبحاث علمية قوية وجادة تمثل إضافات علمية في مجالاتها. والمجلة تُنشر فيها الأبحاث من داخل جامعة کفرالشيخ وخارجها، وکذلک أبحاث في موضوعات تتصل بالمجتمع وقضاياه ذات الأهمية في مجالات التنمية الثقافية بمشارکة کبار العلماء المتخصصين في العالم العربي.

ووجه الدكتور وليد البحيري، الشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة لدعمه، ولكل المشاركين في المجلة والقائمين على إدارة المجلة، والدكتور ياسر عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، والدكتور هشام أبو النجا، المحرر الفني للمجلة، وسمر جابر، سكرتارية المجلة.