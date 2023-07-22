مصير غامض ينتظر الجندي الأمريكي المحتجز بكوريا الشمالية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل المصير الغامض الذي ينتظر الجندي الأمريكي المحتجز لدى كوريا الشمالية، وأن تحديد مصيره في الوقت الحالي مستحيل توقعه.

اقرأ أيضا .. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كرو باتجاه البحر الأصفر

الجندي تسلل إلى كوريا الشمالية دون إذن مسبق

وذكر مراسل “القاهرة الإخبارية” أن الجندي تسلل إلى كوريا الشمالية دون إذن مسبق، لافتًا إلى أن أمريكا حاولت التواصل مع قوات حفظ السلام في المنطقة الفاصلة والمنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

ليس هناك بارقة آمل

وأضاف: "ليس هناك بارقة آمل، وهناك حالات كثيرة سبقت حالة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية، إذ أن هناك جنودًا أمريكيين عبروا إلى كوريا الشمالية متسللين"، متابعًا: "دليل السفر الأمريكي يمنع مواطنيه من السفر إلى كوريا الشمالية، ولكن هذا الجندي في تسلله هذا كان هناك شك تأديبي له من قبل الجيش الأمريكي".

وعن حالته الصحية، أوضح أن كل المعلومات المتاحة عنه تخص ماهيته، إذ يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو من ذوي البشرة السمراء وكان ضمن كتيبة استطلاع، وليست هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، ولكن هناك تواصلًا بين الإدارة الأمريكية وكوريا الشمالية.