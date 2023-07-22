عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار كاوتش السيارات في السوق المصرية

إطارات السيارات
إطارات السيارات

أسعار كاوتش السيارات.. شهد سوق قطع غيار السيارات أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، والعديد من  القرارات الاقتصادية التي صعبت استيراد بعض السلع والمواد الخام.

txt

سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات في القاهرة


ازدادت حدة الأزمة وطالت الربع الأول من عام 2023 الجاري، حيث كان من بين السلع التي أصبحت غير متوفرة وتواجه نقصًا شديدًا إطارات السيارات، التي أصبح المتاح منها يقدم بأسعار جنونية تجاوز بعضها نسبة 100% تقريبًا، فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الخام خاصة بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار إطارات السيارات التقريبي


ونعرض متوسط أسعار إطارات السيارات التقريبي، الذي قد يتغير خلال أيام مع أي قرارات اقتصادية جديدة، والذي يشمل جميع الأنواع التي تنتمي لعلامات كورية، يابانية، تركية، روسية، بولندية، إندونيسية، تايلاندية، فرنسية، يابانية، مجرية، إيطالية، بريطانية، فتناميه، أمريكية وحتى الصينية.

أسعار الإطارات بحسب القطر


وننشر أسعار الإطارات بحسب القطر، بغض النظر عن القياسات التفصيلية لارتفاع الكاوتش والعرض، فيما لم يتطرق التناول أسعار الكاوتش الـ "رن فلات"، علمًا بأن هذه الأسعار متاحة عبر الإنترنت وقد تختلف زيادة أو نقصاناً بحسب كل تاجر:


مقاس 13
يتراوح أسعار هذا المقاس من 1000 إلى 1900 جنيه تقريباً

مقاس 14
يتراوح أسعار هذا المقاس من 1200 حتى 2300 جنيه تقريباً

مقاس 15
يتراوح أسعار هذا المقاس من 1600 حتى 7 آلاف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 16
يتراوح أسعار هذا المقاس من 1800 حتى 8300 جنيه تقريباً

مقاس 17
يتراوح أسعار هذا المقاس من 2500 حتى 7600 جنيه تقريباً

مقاس 18


يتراوح أسعار هذا المقاس من 3000 حتى 10 آلاف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 19
يتراوح أسعار هذا المقاس من 3100 حتى 14 ألف و 200 جنيه تقريباً

مقاس 20
يتراوح أسعار هذا المقاس من 3500 جنيه حتى 16 ألف جنيه تقريباً

مقاس 21
يتراوح أسعار هذا المقاس من 5 آلاف 400 جنيه حتى 15 ألف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 22
يتراوح أسعار هذا المقاس من 5 آلاف و 600 جنيه حتى 17 ألف و 500 جنيه تقريباً

مواد متعلقة

التضامن: معرض ديارنا يضم 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات

أزمة في قطع غيار السيارات وزيادة الأسعار 300%

إطارات سيارات للإيجار لتجاوز فحص شركاء تطبيقات التاكسي!

فلسطيني يُعيد تدوير إطارات السيارات| شاهد

سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات في القاهرة

ضبط عصابة تسرق إطارات السيارات بالقاهرة

ضبط متهم بالاستيلاء على قطع غيار السيارات في الأزبكية

السيطرة علي حريق محل لبيع إطارات السيارات بالهرم
الجريدة الورقية