ظهور السلاحف الخضراء مع الغطاسين بالغردقة

رصد عدد من السياح الأجانب بالغردقة ظهور السلاحف الخضراء أثناء رحلة غطس تحت الماء وهي تتمايل وتلهو في سعادة وحرص الغطاسون الأجانب على مداعبة السلحفاه والرقص معها والتقاط الصور التذكارية، وتعد السلاحف الخضراء من الأنواع النادرة والمهددة بخطر الانقراض وإحدى الثراوات البحرية التى تجذب السياح لشواطئ الغردقة.



وكشف احمد بيجو مدرب غطس بالغردقة بأن السياح الأجانب رصدوا ظهور السلاحف الخضراء بأحد شواطئ الغردقة وهي تلعب وترقص وكانها تتمايل من فرط السعادة.

وأكد بيجو ان السياح الأجانب بادلوا السلاحف الرقص تحت وذلك أثناء رحلة غطس على متن مركب سياحى ووصفوها برحلة السعادة، لافتاً إلى أن السياح الأجانب تأتي الغردقة خصيصاً لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الكائنات البحرية النادرة مثل السلاحف.





ومن جانبه أشار الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر بأن ظهور السلاحف الخضراء في شواطئ الغردقة يدل على نظافة البيئة البحرية، و أن السلاحف الخضراء من الثروات البحرية النادرة الظهور والتي تعد عامل جذب سياحي

السلاحف الخضراء