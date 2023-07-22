الأوقاف أكثر من 50 ألف من رواد المساجد يُقبلون على مقارئ الجمهور

شهدت مقارئ الجمهور التى تطلقها وزارة الأوقاف إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، بحضور أكثر من ٥٠ ألفًا من رواد المساجد، حيث جاءت ثماني محافظات في المقدمة هي: القاهرة - الإسماعيلية - شمال سيناء - أسيوط - الشرقية - الدقهلية - بور سعيد - الفيوم.



جدير بالذكر أنه قد انعقدت (٢٤٧١) مقرأة جمهور يوم الجمعة ٢١/ ٧ / ٢٠٢٣م بعد صلاة الجمعة بمساجد الجمهورية موزعة على المديريات الإقليمية.

يأتي ذلك، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

الأوقاف تضم أعضاء جدد بالمجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم أعضاء جُدد بالمجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم، من كبار القراء في مصر.

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الأعضاء الجدد وهم.



1. الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

2. الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف .

3. الشيخ خالد عبد المحسن الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



جدير بالذكر أن "المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم" قد تم تأسيسه عام 2018م برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم ، ويعمل على نشر فهم مقاصده فهمًا صحيحًا ينطلق من روح العصر، ويراعي متغيراته ومستجداته، مع الحفاظ على الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، كما يُعنى بالدراسات القرآنية وتفسر القرآن الكريم وبيان وجوه إعجازه وترجمة معانيه ، ويعد المجلس حلقة وصل هامة بين أهل القرآن الكريم في مختلف دول العالم.



ومن أهم إنجازاته :

1. التوسع في مقارئ الأئمة والواعظات.

2. استحداث مقارئ جديدة (مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص - مقرأة كبار القراء المرتلة برواية ورش - مقرأة كبار القراء المجودة - مقرأة الجمهور - المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات - مقارئ السيدات).

3. إطلاق دروس التفسير.

4. إصدار الكتب التي تُعنى بالدراسات القرآنية ومن أهمها: (من أساليب البيان القرآني - الكمال والجمال في القرآن الكريم - دراسات في علوم القرآن).

