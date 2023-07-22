علامات تلف الإطارات والعمر الافتراضى لكاوتش السيارة

إطارات السيارات.. تعد الاطارات العنصر الملامس لسطح الطريق مما تقوم بدورها فى التأثير على سلامة القيادة مما يجعلها عنصرا مهما ومميزا.

ومع ارتفاع أسعار مختلف السلع، تأثرت أنواع ومقاسات إطارات السيارات المختلفة بجانب ضعف توفر العديد منها في الأسواق، مما يثير التساؤل عن علامات الحاجة الحقيقية لتغيير الإطار ومدى إمكانية السير بها عند ظهور علامات محددة خلال الفترة الاخيرة.



علامات تلف الاطارات



مسح النقشات

تعتبر النقشات الموجودة على جسم الإطار،العامل الأساسي المتحكم بتماسكه مع سطح الطريق وبمرور الوقت، من الممكن أن تقوم كثرة الاحتكاك بمسح هذه النقشات مما يضعف تماسكها ويجعلها غير أمنة للاستخدام لذلك يسلتلزم تغييرها.



الانتفاخات الجانبية للاطارات



من أبرزعلامات تلف الإطارات، ظهور انتفاخات ، حيث تظهر فى شكل فقاعات بجدار الإطار الجانبي يحدث نتيجة للاحتكاك بحفرة أو مطب على سرعة عالية بالسيارات المزودة بجنوط ذات سمك قليل وقياس من 17 بوصة فيما فوق.



ومن الممكن أن تؤدي هذه الفقاعات لانفجار الإطار في أي وقت وصعوبة السيطرة على السيارة.

الاهتزاز أثناء القيادة



من الممكن أن تتأثر بعض مناطق نقشات الإطارات بشكل أكثر من الأخرى لعدم امتلاءها بشكل مثالي، حيث ينعكس ذلك بالتالي على وضع عجلة القيادة ومن الممكن أن تظهر اهتزازات ببها مع إحساس برجرجة السيارة أثناء الحركة حتى على الطرق الممهدة والأسفلت الناعم.

ومن الممكن أن يتسبب في هذه المشكلة تلف بعض أجزاء نظام التعليق مثل الكبالن لذلك يتوجب الكشف بشكل دقيق عند متخصص عند ظهور هذه العلامات لمعرفة السبب عبر رفع السيارة.

الانزلاق عند المرور على مناطق مبتلة



من الممكن أن يؤدي تأثر نقشة الإطارات لضعف التماسك ويزيد الوضع سوءاً عند المرور على مناطق مبتلة، حيث أنه من الصعب التحكم بالسيارة عبر عجلة القيادة، فيما سيؤدي ذلك لانحرافها في حالة السير بسرعة عالية، ومن الممكن التأكد من سلامة نقشات الإطارات عبر اختبار بسيط بالعملة المعدنية، وفى حالة إذا لم تنزلق إلى الداخل حيث تختفي رأس الملك، يشير ذلك لضرورة تغيير الإطار.

التشققات الجانبية



ومن الممكن أن تتعرض الإطارات مع مرور الوقت أو الاستخدام للجفاف ما ينتج عنه بعض الشقوق الجانبية التي قد تتسبب في انفجار الإطار.

أصوات الاحتكاك أثناء القيادة



ينعكس مسح النقشات على طريقة احتكاك الإطارات بسطح الطريق ما قد يصدر بعض الأصوات الغريبة أثناء الحركة والتي يعرفها البعض بالـ"ونة"، ومن الممكن أن يشير ذلك لتلف الإطار والحاجة لتغييره.



عمر الإطار



وتتوقف حالة الإطارات بشكل كبير على طريقة الاستخدام ولكن يتراوح العمر الافتراضي بين 50 و60 ألف كم كما يجب ألا تمر 5 سنوات بعد تاريخ الإنتاج.