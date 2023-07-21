تطور العلاقات بين مصر وتركيا.. أردوغان يكشف التفاصيل

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن تطوير العلاقات بين بلاده ومصر سيُعزز من الطاقة الاقتصادية لكلا البلدين، مُشيرًا إلى أنه سيزور ليبيا قريبًا، حسبما "أفادت وسائل إعلام تركية"، مساء اليوم الجمعة.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص، مضيفا: "ربما تكون هناك جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا"، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا:

ولفت الرئيس التركي إلى أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا.

وقال أردوغان: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة، خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر، برفع العلاقات الدبلوماسية، قد جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة"، موضحا أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، كما أكد أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

من ناحية أخرى، أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيارة "توغ" المصنوعة محليا في تركيا.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لبن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة "توغ" التي يقودها بن سلمان.

واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم "باموق قلعة"، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.

وكان أردوغان وصل إلى جدة الاثنين في إطار زيارة رسمية للملكة حيث عقد جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا مع ولي العهد محمد بن سلمان، وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في أكثر من مجال بين البلدين.