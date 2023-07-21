أول رخصة مبان مميكنة طبقًا للاشتراطات الجديدة في جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أول رخصة مبان مؤمنة مميكنة، وذلك خلال عرض المهندس مدحت صلاح عطية، مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.



وأشاد المحافظ بإصدار المحافظة أول رخصة مميكنة وفقًا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي.



وأوضح مدير الإسكان أن ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للحفاظ على الوثيقة وضمان عدم تغيير أي بيانات بها وطبقا للمعايير الدولية.

وفي سياق متصل تم خلال اللقاء عرض موقف اللجان الفنية للتصالح، حيث تم دعم المحافظة بعدد 2 لجنة فنية لتسريع إنهاء إجراءات التصالح بجميع مدن المحافظة.

حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ للتخطيط العمراني.