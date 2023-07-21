زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة "فاديم بريستايكو" من منصبه، فيما لم يتم توضيح أسباب الإقالة حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا على نشرتها الإنجليزية أنه لم يتم توضيح أسباب الإقالة حتى الآن، مشيرة إلى أنه وفقا لنص المرسوم، أقيل بريستايكو من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومن منصب الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية في الوقت ذاته .

يشار إلى أن بريستايكو شغل منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة منذ 20 يوليو عام 2020.

وفي سياق آخر، صرّح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن المملكة المتحدة سلمت أوكرانيا قذائف مدفعية أكثر بـ15 مرة مما كان مخططًا له قبل عام.

وقال والاس: «على سبيل المثال، قمنا بتسليم ذخيرة مدفعية أكثر بـ15 مرة (أكثر من 200.000 مقذوف) مما كان مخططًا له في الأصل».

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن لندن أرادت إرسال 16 ألف طلقة مدفعية إلى كييف العام الماضي، لكن كان لابد من تغيير تلك الخطط «للاستجابة بسرعة لأولويات أوكرانيا». وفي الوقت نفسه، ذكر الوزير أن المعروض من الأسلحة الصغيرة والذخيرة المضادة للدبابات كان أقل من المخطط.

وشدد والاس على أن بريطانيا نقلت إلى القوات الأوكرانية أيضًا ما لا يقل عن خمسة ملايين قطعة سلاح مضادة للأفراد، بما في ذلك قذائف هاون وقنابل يدوية، بالإضافة إلى 1500 قطعة سلاح مضادة للطائرات و100 قاذفة لها.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها تخطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني في مخزونات الجيش وذخائره لتحسين الاستعداد القتالي.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: “علينا التكيف والتحديث لمواجهة التهديدات التي نواجهها، والاستفادة من الدروس من غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا”.

وقال قائد عسكري بريطاني رفيع المستوى، إن أوكرانيا تسلم بعض الدبابات الروسية التي تم الاستيلاء عليها والمدمرة إلى المملكة المتحدة، حيث يدرس الخبراء المركبات المدرعة بدقة.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، قال رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين: “لدينا العلماء الذين ينتقون التفاصيل التي قد تكون لدولة أخرى. تهدف دراسة الدبابات الروسية التي أجريت في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في بورتون داون إلى الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة مثل، كيف تعمل معداتهم، وكيف يمكننا هزيمتها، وكيف يمكننا الحصول على دروع أفضل، وكيف يمكننا تعطل اتصالاتهم، كيف يمكننا التأكد من أننا نستطيع اختراق دفاعاتهم؟".

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