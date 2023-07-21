الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يستعد للعودة إلى منصات التتويج..تعرف على بطولاته عبر التاريخ

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

يلتقي المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويسعى المصري للتتويج ببطولة بعدما كانت آخر بطولة توج بها في عام 1998، بعدما فاز بكأس مصر على حساب المقاولون العرب، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي بطولة.

كان المصري وصل إلى نهائي كأس مصر بقيادة حسام حسن، في نسخة 2016-2017 لكنه خسر أمام الأهلي. بهدفين لهدف.
 

بطولات المصري عبر تاريخه:



نادي المصري البورسعيدي أسس عام 1920، و حصد 22 بطولة، بواقع 17 دوري منطقة القناة، وكأس الاتحاد المصري، وكأس السلطان 3 مرات، و بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وكأس مصر مرة واحدة.
يبحث الفريق البورسعيدي عن التتويج ببطولة ، يتعطش للعودة للألقاب ومنصات التتويج خلال مباراة سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

حصد المصري بطولة كأس مصر مرة واحدة عام 199، فيما حصد مركز الوصيف أعوام 1927، 1930، 1945، 1947، 1954، 1957، 1983، 1984، 1989، 2017

كأس السلطان حسين: 

البطل 1933، 1937,1934، الوصيف 1938

دوري منطقة القناة:  البطل 1932، 1933، 1934، 1935، 1937,1936, 1938، 1939، 1940، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 1946، 1947، 1948.

توج بكأس الاتحاد المصري عام 1992 وحصد مركز الوصيف في 1989.
 

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