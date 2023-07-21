تفاصيل حادث تصادم سيارة وتروسيكل فى الإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق بورسعيد الإسماعيلية.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم 6453 ط ص د ر مصر مع تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث، عن إصابة عبد الباري صابر محمد، 43٧ سنة، امينة اسماعيل ابراهيم، 41 سنه، جرح قطعي 5 سم بالشفه السفلى، صابر عبد الباري صابر، 10 سنين، اشتباه كسر بالساق الايسر، مروان عبد الباري صابر، اربع سنين سحجات وكدمات متفرقه بالجسم،رحيم عبد الباري صابر، خمس سنين، سحاجات وخدمات متفرقة بالجسم، زياد عبد الباري صابر، سبع سنين غيبوبه تامه، اسامه عبد الباري صابر، شهرين غيبوبه تامه واشتباه كسر بالجمجمه الاخلاء مستشفى ابو خليفه، مقيمين بالكيلو 11.



دفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف الي مكان وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين الي مستشفي أبو خليفة لتلقي العلاج.