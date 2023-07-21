دورتموند الألماني يفسخ تعاقد مدافعه مبكرا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الكروي ،فسخ عقد مدافعه نيكو شولز قبل نهايته.

وكان عقد شولز ينتهي في صيف 2024 وهو مايُعد مفاجأة للبعض.

وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند: نحن جميعا ندرك أن الأمور لم تسرِ على النحو المأمول بالنسبة لبوروسيا دورتموند ونيكو شولز في السنوات الأخيرة، لكن نتمنى لنيكو كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي.

وانتقل شولز إلى دورتموند في 2019 مقابل 25 مليون يورو وبعقد يمتد لخمسة أعوام.

لكنه فشل في إثبات ذاته مع الفريق حيث شارك في 56 مباراة فقط على مدار أربعة أعوام.

وترجع أخر مشاركة لشولز مع دورتموند إلى أكثر من عام مضى خلال المواجهة أمام جروتر فورت في الدوري الألماني.