أنواع التهاب السحايا.. الفيروسي والمزمن أبرزها

التهاب السحايا هو التهاب يصيب الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، وعادة ما تسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية للسوائل المحيطة بالمخ والحبل الشوكي التورم.

أنواع التهاب السحايا من الخفيف إلى القوي

التهاب السحايا الفيروسي

عادة ما يكون التهاب السحايا الفيروسي خفيفًا وغالبًا ما يزول من تلقاء نفسه. تحدث معظم الحالات في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم الفيروسات المعوية. إنها أكثر شيوعًا في أواخر الصيف وأوائل الخريف. يمكن للفيروسات مثل فيروس الهربس البسيط وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس النكاف وفيروس غرب النيل وغيرها أن تسبب التهاب السحايا الفيروسي.

التهاب السحايا المزمن

يمكن أن يحدث التهاب السحايا المزمن - وهو التهاب طويل الأمد - بسبب كائنات بطيئة النمو مثل الفطريات والسل المتفطرة. تغزو الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ. يتطور التهاب السحايا المزمن خلال أسبوعين أو أكثر. تتشابه الأعراض مع التهاب السحايا الحاد ، وهو حالة جديدة مفاجئة. وهي تشمل الصداع والحمى والقيء والتشوش الذهني.

التهاب السحايا الفطري

التهاب السحايا الفطري ليس شائعًا في الولايات المتحدة. قد تحاكي التهاب السحايا الجرثومي الحاد. غالبًا ما يتم التعاقد عليه عن طريق استنشاق الأبواغ الفطرية التي قد توجد في التربة ، وتحلل الأخشاب وفضلات الطيور.

لا ينتقل التهاب السحايا الفطري من شخص لآخر. التهاب السحايا بالمكورات الخفية هو شكل فطري شائع للمرض يصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل الإيدز. يمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يعالج بأدوية مضادة للفطريات. حتى مع العلاج ، قد يعود التهاب السحايا الفطري.

التهاب السحايا الطفيلي

يمكن أن تسبب الطفيليات نوعًا نادرًا من التهاب السحايا يسمى التهاب السحايا اليوزيني. يمكن أن يحدث التهاب السحايا الطفيلي أيضًا بسبب عدوى الدودة الشريطية في الدماغ أو الملاريا الدماغية. التهاب السحايا الأميبي هو نوع نادر ينتقل أحيانًا عن طريق السباحة في المياه العذبة ويمكن أن يصبح سريعًا مهددًا للحياة.

عادة ما تصيب الطفيليات الرئيسية التي تسبب التهاب السحايا الحيوانات. يصاب الناس عادة عن طريق تناول الأطعمة الملوثة بهذه الطفيليات. لا ينتشر التهاب السحايا الطفيلي بين الأشخاص.