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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

غرق 10 أطفال في رواندا بعد غرق قاربهم في أحد الأنهار

غرق قارب في رواندا
غرق قارب في رواندا

غرق عشرة طلاب في دولة رواندا، عقب انقلاب قاربهم في أحد الأنهار.

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قالت أليس كايتيسي، حاكمة المقاطعة الجنوبية، إن الطلاب غرقوا، أثناء عودتهم من المدرسة لقضاء العطلة الصيفية، وكان القارب يحاول عبور نهر نيابارونغو ولكن قبل وصوله غرق في أحد الأنهار، نتج عنه وفاة 10 طلاب.

وأضافت كايتيسي، أن الأجهزة انتشلت كافة الجثث الأطفال، وكان اعمارهم تتراوح ما بين 11 و15 عامًا، بينما نجا ثلاثة طلاب ورجل واحد.

وأكدت حاكمة المقاطعة الجنوبية، من اتخاذ القوات الأمنية الأجراءات اللازمة اتجاه صاحب القارب، موضحة باحتجازه وسيتم التحقق.

وقال كايتيسي، إن السلطات تحقق في تقارير تفيد بأن الطلاب نقلوا عبر النهر لتفريغ مواد البناء.

أكدت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة، نجاة 43 مصريًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قرب سواحل اليونان، لافتة إلى أن المركب كانت تقل نحو 750 مواطنًا فئة المراهقين والشباب من كل الجنسيات.

 أشارت إلى أن المصريين الناجين من الغرق متواجدون في إحدى معسكرات اليونان، وهناك موافاة بيننا وبين أثينا بشأن أسماء الناجين، منوهة إلى أن عدد كبير من الأهالي في المحافظات يطلبون الاستعلام والتعرف على أسماء أبنائهم الذين خرجوا في رحلة الهجرة غير الشرعية.

بدء التحقيق:

 نوهت إلى أن مصر بها 72 قرية يخرج منها الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، مردفة: "الموضوع ليس سهلا بالمرة والمركب لم تخرج من حدود مصر، وآخر مركب هجرة غير شرعية خرجت منذ عام 2016، وأصحاب الجريمة المنظمة هم من يستغلوا الشباب للهجرة غير الشرعية عبر ليبيا".

 قالت وزيرة الهجرة: "إن هناك خطًّا ساخنًا للأزمات والشكاوى بالوزارة ووزارة الخارجية، يمكن للأهالي الأبناء المهاجرين إرسال معلومات أبنائهم؛ لإمكانية التواصل مع سلطات اليونان لمعرفة موقفهم".

 لفتت إلى أن المركب غرقت على بعد أكثر من 5 آلاف ميل تقريبًا، خصوصًا أن المركب لم تتحمل الحمولة الزائدة عليها، ما جعلها تميل وتغرق في أعماق البحار، ذاكرة أن اليوم بدأ التحقيق مع المهاجرين في اليونان الذين تم إنقاذهم، وهناك تعاون مثمر من قبل السفارة المصرية في أثينا لمعرفة كل ما هو جديد، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.

 

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