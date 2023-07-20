كليات ألسن وآثار وسياحة وفنادق بالأقصر تتصدر المجلات العلمية في تقييم "الأعلى للجامعات"

حصلت المجلات العلمية لكليات الألسن والآثار والسياحة والفنادق بجامعة الأقصر، على 7 درجات في تقييم المجلات العلمية المصرية الذي يصدره المجلس الأعلى للجامعات للعام 2023، وهو أعلى تقييم تحصل عليه المجلات المصرية من المجلس الأعلى للجامعات.

و"مجلة الألسن للغات و العلوم الإنسانية" هي مجلة علمية محكمة تصدر نصف سنويًا عن كلية الألسن بجامعة الأقصر تنشر بحوثًا متخصصة في الدراسات اللغوية والأدبية وعلم الترجمة باللغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والألمانية، والروسية، والصينية). كما تشمل الأبحاث تخصص العلوم الإنسانية.

ويترأس مجلس إدارة المجلة: الأستاذ الدكتور ليلة يوسف حميد، ورئيس التحرير، الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ الدكتور يوسف عباس علي، ومدير التحرير: الدكتور أسماء صلاح عبد الرازق، وموقع المجلة على بنك المعرفة في الرابط التالي:

https://maks.journals.ekb.eg/.

علمًا بأن الترقيم الدولي المطبوع للمجلة هو 2682-2083، والترقيم الدولي الموحد الإلكتروني هو 2812-5754.

و كما حصلت المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، على 7 درجات في تقييم المجلات العلمية المصرية الذي يصدره المجلس الأعلى للجامعات للعام 2023 للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة ألاقصر، وعناية الأستاذ الدكتور صابرين جابر، عميد كلية السياحة والفنادق، ودعم الأستاذ الدكتور هبة مهران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في نفس السياق، حصلت مجلة كلية الآثار جامعة الأقصر Luxor International Journal of Archaeological Studies، على تقييم نقاط (7) وهو أعلى تقييم تحصل عليه المجلات المصرية من المجلس الأعلى للجامعات، وهي مجلة علمية محكمة تصدر نصف سنويًا عن كلية الآثار – جامعة الأقصر، وتعد المجلة دورية علمية متخصصة تنشر أبحاث باللغة العربية واللغات الأجنبية تختص بالدراسات الأثرية: دراسات ما قبل التاريخ، ودراسات الآثار القديمة، ودراسات الآثار اليونانية والرومانية، ودراسات الآثار الإسلامية والقبطية، ودراسات ترميم وصيانة الآثار، ودراسات الحفاظ على التراث، ودراسات إدارة المواقع الأثرية والتراثية، ودراسات علوم المتاحف، والدراسات المتعلقة بنتائج التنقيبات الأثرية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة.

والمجلة مدرجة ضمن قاعدة بيانات بنك المعرفة المصري، ولها نظام إلكتروني للإدارة والتحكيم والنشر، كما أنه يشترك في تحريرها علماء من خارج الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والموقع الإلكتروني لها هو https://lijas.journals.ekb.eg/، علمًا بأن الترقيم الدولي المطبوع للمجلة هو 2535-1788، والترقيم الدولي الإلكتروني للمجلة هو 2974-4121، وكان قد صدر العدد الأول من المجلة في ديسمبر 2018م، وقد حصلت المجلة على تقييم نقاط (3) في الأعوام السابقة، وفي إطار اهتمام معالي السيد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة بالبحث والنشر العلمي بكليات الجامعة، وافق على تشكيل مجلس إدارة وهيئة تحرير جديدة للمجلة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم عميد الكلية ورئيس تحرير المجلة بتاريخ 30/11/2022م، وذلك للعمل على استيفاء جميع المتطلبات التي تؤدي إلى حصول المجلة على أعلى تقييم.

كما أكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، على مجلس الإدارة وهيئة التحرير الجديدة على ضرورة التقدم لإعادة التقييم مرة أخرى وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

‏

وتهدف مجلة كلية الآثار جامعة الأقصر إلى الريادة والتميز في نشر الأبحاث العلمية والمهنية المتميزة والمبتكرة المتخصصة والمرتبطة بمجالات الآثار والتراث الحضاري وترميم الآثار محلياً وإقليمياً ودولياً والتي تساهم في تلبية احتياجات وتنمية وتطوير تلك المجالات مع مراعاة أخلاقيات البحث والنشر العلمي.