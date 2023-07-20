بسبب الحر.. غرق 3 أشقاء سوريين في تركيا والأم تصاب بصدمة

غرق 3 أشقاء سوريين في قناة للري بمنطقة سيلفري في تركيا، كانوا يسعون للتخفيف من حرارة الشمس الحارقة، والترويح عن النفس، ولكن الأمر تحول إلى كارثة.

وتداول رواد مواقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثمان الأطفال الغرقى، أمام والدتهم التي أصيبت بصدمة واستمرت في الصراخ والنحيب، على ابنائها الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات.

Suriyeli 3 kardeş… 3 gün önce Silivri’de serinlemek için gölete girmişlerdi.



3’ü de boğularak hayatını kaybetti.



Çocuklarının cansız bedenlerini gören annenin sinir krizi geçirdiği anlar yürekleri dağladı.



Birçok sosyal medya hesabında habere gelen insanlıktan uzak yorumlarsa… pic.twitter.com/1knyPzzGvS — gdh (@gundemedairhs) July 19, 2023

كما ظهر عدد من عناصر الإنقاذ، وهم يحملون جثمان الأطفال، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف، وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا خلال سباحتهم بمنطقة "سيليفري" بينما قالت وسائل إعلام أخرى إن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.