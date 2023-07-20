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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بسبب الحر.. غرق 3 أشقاء سوريين في تركيا والأم تصاب بصدمة

لحظة انتشال جثمان
لحظة انتشال جثمان الأطفال الغرقى

غرق 3 أشقاء سوريين في قناة للري بمنطقة سيلفري في تركيا، كانوا يسعون للتخفيف من حرارة الشمس الحارقة، والترويح عن النفس، ولكن  الأمر تحول إلى كارثة.

 

وتداول رواد مواقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثمان الأطفال الغرقى، أمام والدتهم التي أصيبت بصدمة واستمرت في الصراخ والنحيب، على ابنائها الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات.

 

كما ظهر عدد من عناصر الإنقاذ، وهم يحملون جثمان الأطفال، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف، وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا خلال سباحتهم بمنطقة "سيليفري" بينما قالت وسائل إعلام أخرى إن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.

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