ضبط قاتل زوجته بسبب خلافات بينهما في المنشأة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على سيدة في العقد الرابع من جثة هامدة ومصابة بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما وتم ضبط المتهم وأعترف بارتكابه للواقعة.



وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن وتم نقلها للمستشفى المركزي جثة هامدة .



وإنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وصول "هند . ع . ع . ع" 35 سنة ربة منزل وتقيم بدائرة المركز مصابة بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن والبطن .



وبسؤال شقيقها "أحمد . ع . ع . ع" 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية إتهم زوجها "محمود . ح . م . ع" ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقته بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحريرالمحضراللازمبالواقعةوأخطرتالنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .