الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوم إعلامي لمنتخب مصر لكرة السلة قبل كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يومًا إعلاميًا لمنتخب مصر لكرة السلة الأول رجال، وذلك قبل سفر المنتخب لخوض معسكر إعداد خارجي في أوروبا قبل المشاركة في كأس العالم.

ويقام اليوم الإعلامي بصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، غدًا الجمعة الموافق 21 من شهر يوليو الجاري، بداية من الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

و يسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا.

و يشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، و حتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان و إندونيسيا.

و أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. و يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة منتخب ليتوانيا، ثم يلتقي منتخب مصر  مع منتخب مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، و يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 29 أغسطس.

منتخب مصر الأول يتوج بالبطولة العربية للسيدات

و كان منتخب مصر الأول لكرة السلة للسيدات، قد توج بلقب البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على المغرب بنتيجة 96-75 في المباراة النهائية.

و قدم المنتخب المصري مباراة قوية منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول من مباراته أمام المغرب لصالحه بنتيجة 56-27، قبل أن يستمر في التفوق في الشوط الثاني لينهيه و يُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 96-75.

و يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، و أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، و أحمد عبد المطلب مدربًا، و آلاء مصطفى إداري، و جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، و فريد سمير مخطط أحمال بدنية.

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