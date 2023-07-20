الرعاية الصحية: التسجيل الطبي أساس لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تنظيم اللجنة المركزية للسجلات الطبية برئاسة الهيئة ورشة عمل لتدريب الفرق الطبية على معايير وأساسيات التسجيل الطبي السليم ونظم التكويد العالمية للتشخيصات والتدخلات الطبية، وذلك بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت ورشة العمل تدريب (60) من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، ومسئولين من إدارات الجودة والسجلات الطبية والتحول الرقمي، ومديرين من العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ومراكز طب أسرة "الرويسات، دهب، المزينة، المنشية، ووحدات طب أسرة "وادي مندر، وادي الطور، الجبيل، الإسباعية، الوادي، القرية البدوية بطابا"، وأيضًا من فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال فترتي "28 - 30 مايو" و"10 - 12 يوليو" من العام الجاري.

وأضافت الهيئة، أنه تم تدريب الفرق الطبية على سياسات وآليات التسجيل الطبي السليم، وإدارة وتقييم التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية، إضافة إلى شرح معايير التسجيل الطبي الورقي والإلكتروني الصادرة من "GAHAR"، وأيضًا شرح النماذج المستخدمة في الملف الطبي الموحد لكل مريض، وآليات التحقق واستكمال الملفات الطبية للمرضى، علاوة على الهياكل التنظيمية والتوصيفات الوظيفية لإدارة السجلات الطبية، والتعريف بنظم التكويد العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للتشخيصات "ICD11"، والتكويد العالمية للأمراض "ICHI"، إلى جانب التدريب العملي.

جانب من ورشة العمل

نظام فعال للتسجيل الطبي

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هذا التدريب يأتي في إطار التزام الهيئة بتطبيق نظام فعال للتسجيل الطبي المطابق للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أنه الوسيلة الذي يتم بها تدوين التاريخ المرضي والعلاجي للمريض، وتسجيل تطور حالته نتيجة لما يقدم له من تدخلات طبية، مضيفًا أنه يتيح الفرصة أيضًا لمقدمي الخدمات الطبية للتواصل والتحاور حول حالة المريض وتحديد خطة العلاج المتكاملة والمُثلى له بناء على المعرفة.

وتابع السبكي: أن التسجيل الطبي هو الأداة الرئيسية التي ترتكز عليها كافة برامج الجودة للأداء الطبي حيث يمكن من خلالها قياس دقة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمريض، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يتماشى مع رؤية الهيئة في تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتدريب ورفع كفاءة وتأهيل القوى البشرية الموجودة بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ومؤكدًا أن ورش العمل والتدريبات ركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وترسيخ الابتكار في الرعاية الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

ومن جانبها، ثمنَّت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في الالتزام بتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية، مؤكدة على الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية لهذه الجهود، بما يشمل دعم التسجيل الطبي واستخدام نظم التكويد العالمية للتشخيصات والتدخلات الطبية، كما أكدت على أهمية توثيق بيانات المرضي بطريقة سليمة وبشكل مستمر كونه عنصرًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية والمحافظة علي سلامة المرضى، وأيضًا الكفاءة في تأكيد الاستغلال الأمثل للموارد، كما تساعد في وضع استراتيجيات الرعاية الصحية، منوهة إلى أهمية تكوين فريق من الخبراء الوطنيين في التسجيل الطبي ضمانًا للاستدامة، كما شهدت القصير فعاليات ورشة العمل الأولى من التدريب.

جانب من ورشة العمل

وأوضح الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس اللجنة المركزية للسجلات الطبية برئاسة الهيئة، بأن الهيئة تحتفظ بملف طبي برقم موحد لكل مريض يتلقى الخدمات الطبية بأي من المنشآت الصحية التابعة لها، سواء كان ذلك بأقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، لافتًا إلى أن التسجيل الطبي يتم إلكترونيًا بالكامل في جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية من وحدات ومراكز صحة الأسرة، بما في ذلك الإحالة بين هذه الوحدات والمراكز وبين المستشفيات.

ونوه، إلى أن حاليًا ما يقرب من 80% من السجلات الطبية بالمستشفيات تتم بصورة إلكترونية مما يمكن من مناظرة السجلات الطبية للمرضى في أي منشأة طبية تابعة للهيئة في أي محافظة من محافظات التطبيق متتبعة حركة المرضى، بما يضمن تكامل البيانات الطبية واستمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال رحلتهم العلاجية بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أنه قام بالتدريب بورشة العمل نخبة من الخبراء في مجال التسجيل الطبي، وهم الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس اللجنة المركزية للسجلات الطبية برئاسة الهيئة، والدكتورة سحر عز العرب، مستشار التسجيل الطبي ونظم المعلومات بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رحاب قنصوه، منسق لجنة السجلات المركزية برئاسة الهيئة، والدكتورة ريهام فتحي، عضو لجنة السجلات المركزية برئاسة الهيئة.

