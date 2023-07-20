الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر حرق سفارتها في بغداد

السويد تستدعي القائم
السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي

استدعت السلطات السويدية، القائم بالأعمال العراقي في البلاد، إثر حرق سفارتها في بغداد، احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم في بيان "ما حدث غير مقبول والحكومة تدين هذه الهجمات بأشد العبارات".

وأضاف:"السلطات العراقية عليها التزام قاطع بحماية البعثات الدبلوماسية والموظفين بموجب اتفاقية فيينا"، معلنا أنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال العراقي إلى وزارة الخارجية.

وأضرمت مجموعة من المحتجين النار في السفارة السويدية ببغداد فجر الخميس، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها.

واقتحم المئات من المحتجين السفارة السويدية احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعلن المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، حصوله مجدداعلى إذن من الشرطة بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي خلال تجمع محدود أمام السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس.

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