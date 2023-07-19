حالة الطقس.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة والقاهرة 37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس، حيث تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الخميس:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة .

حالة الطقس

أسباب شعور الجسم بالرطوبة

كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي عبر فيسبوك عن أسباب شعورنا بالرطوبة المرتفعة، قائلًة كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الانسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

حالة الطقس

والمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه .ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم الى حالة الجفاف.