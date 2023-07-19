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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لواء أوكراني مُتقاعد يتهم زيلينسكي بالقضاء على المواطنين

زيلينسكي
زيلينسكي

هاجم اللواء المُتقاعد من القوات الأوكرانية، "سيرجي كريفونوس"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مُؤكدًا أنه غير قادر على حكم بلد في حالة نزاع عسكري، وعلى الأوكرانيين دعوته إلى الاستقالة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال كريفونوس: "هذا الخطأ الفادح أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين وتدمير عدد هائل من المدن".

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وأكد أن جميع المشاكل بدأت عندما تمكن زيلينسكي من الوصول إلى السلطة لعدة سنوات. وعلى الرغم من كونه وحزبه يطلقون على أنفسهم خدم الشعب، فإنهم لا يدافعون عن مصالح الناس العاديين، بل يختبئون وراءهم لتحقيق أغراضهم الأنانية.

وأضاف: "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ يجب على الناس أن يطالبوا بتغيير السلطة".

مُحاربة الفساد:

واعتبر أن رئيس نظام كييف دمر كل آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". والسبب الرئيسي في ذلك عدم رغبته في محاربة الفساد في البلاد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قناته في تيلجرام، إنه لا يوجد تهديد بـ "غزو" أراضي أوكرانيا من جانب بيلاروس.

وذكر زيلينسكي، أنه مع الأخذ في الاعتبار تقارير الاستخبارات، وكذلك الإجراءات المتخذة، يمكن التأكيد بعدم وجود تهديد اقتحام عسكري من جانب بيلاروس.

وشدد زيلينسكي على أن تقرير رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، يؤكد ذلك.

وفي وقت سابق، أصدر زيلينسكي تعليمات إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بتعزيز الاتجاه البيلاروسي.

من جانبه، صرح الرئيس البولندي أنجي دودا بأن بلاده مستعدة لزيادة تعزيز الحدود مع بيلاروس، بعد وصول معلومات بانتقال مقاتلي مجموعة فاغنر إلى بيلاروس.

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