عاجل
"الحج السعودية"ا: تأشيرة زيارة المملكة تمكن حاملها من أداء العمرة   الأرصاد تكشف حالة الطقس للمدن الساحلية غدا الخميس
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الحج السعودية"ا: تأشيرة زيارة المملكة تمكن حاملها من أداء العمرة  

الحج
الحج

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا تمكن حاملها من أداء نسك العمرة، وصالحة لغاية 90 يومًا. 

txt

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية..آخر موعد للتقديم غدا

وأكدت الحج السعودية، أن التأشيرة ذاتها تتيح الإقامة 4 أيام، وأيضًا زيارة المسجد النبوي الشريف.

وأضحت الوزارة أن التأشيرة، تصدر مجانًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة بحسب صحيفة سبق السعودية.

ويستطيع حامل التأشيرة من  الحصول عليها عند حجز تذكرة السفر من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، حيث تتم معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، كما يتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.

مواد متعلقة

تحذير هام من وزارة الحج للحجاج.. لا تصعدوا الجبال لجمع الحصى

أزمة في مخيمات الحج السياحي بعرفات.. وتنسيق مع وزارة الحج السعودية لحلها

وزارة الحج والعمرة تطلق مبادرة صحة ثون بالسعودية

وزارة السياحة والآثار: الإعلانات مضللة.. وتأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية لا تسمح بأداء مناسك الحج

وزارة السياحة ترصد إعلانات وهمية لرحلات الحج على مواقع التواصل الاجتماعي
الجريدة الورقية